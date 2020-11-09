Самолет, в котором разбился телеведущий Александр Колтовой, принадлежал тульскому бизнесмену

фото: МЧС России Фото: материалы пресс-служб

В минувшую субботу, 7 ноября, в Московской области под Люберцами разбился спортивный самолет «Сессна». Такое происшествие обрело большую огласку, ведь за креслом пилота находился известный ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой, а на пассажирском сидении — его жена.

Судя по социальным сетям ведущего, он всерьез увлекался пилотированием. Однако на это раз полет оказался трагичным. Причиной тому могла стать неисправность двигателя или ошибка пилотирования. Также рассматриваются такие варианты, как замыкание в проводке, пожар в салоне или другие технические неисправности летательного судна. Известно, что самолет принадлежало одному из тульских бизнесменов.

фото: www.instagram.com/koltovoy Фото: соцсети

Известно, что до гибели ведущий успел сообщить о намерении сделать посадку из-за того, что во время полета у самолета загорелся двигатель. Александр Колтовой даже смог посадить судно на землю, но все таки спастись ни пилоту, ни его спутнице не удалось.

Данные о крушении сообщили в МЧС примерно в 15:20 по мск. Последствия аварии устраняли 40 человек и 13 единиц техники. Самолет сгорел полностью.

фото: www.instagram.com/koltovoy Фото: соцсети

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.