В Туле на улице Плеханова красный ВАЗ заблокировал движение трамваев

фото: vk.com/jeephelp Фото: соцсети

Вчера вечером, 8 ноября, в Туле по улице Плеханово заблокировалось движение трамваем. Так из-за одной отечественной «ласточки» встали около 10 транспортных средств.

Как стало известно, на трамвайных рельсах в районе дома № 159 застрял ВАЗ-2103, из-за чего и собралась большая пробка общественного транспорта. Один из водителей вызвал на место затора сотрудников ДПС. Полицейские обнаружили в машине двух нетрезвых мужчин, а сам водитель, как оказалось, никогда не имел водительских прав.

фото: vk.com/jeephelp Фото: соцсети

Однако, не смотря на их поимку, мужчины гот медосвидетельствования все же отказались. ВАЗ был эвакуирован, а движение трамваем снова возобновилось.