Минобороны РФ перепрофилирует военный санаторий в госпиталь для лечения коронавирусных жителей Тульской области

Минобороны РФ передаст военный санаторий для переоборудования в госпиталь для лечения коронавирусных жителей Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Минобороны России перепрофилирует военный санаторий «Слободка» , что находится на территории Тульской области, в госпиталь для приёма и лечения больных коронавирусом. Так, в госпитале развернется 180 коек.

В учреждении будут оказывать помощь тем, кто уже прошел основной курс лечения, получили отрицательные тесты, но кому еще нужно «долечивание».

Помимо этого, в регионе уже развернуто 1603 койки, пациентов готов принимать палатно-боксированный корпус детской областной больницы. Всего на госпитализации находится порядка 1 080 человек, 50% из них находятся на кислородной поддержке, а свыше 4 000 лечатся на дому.