Коронавирус в Тульской области, последние новости на 9 ноября 2020: 130 заболевших и 68 выздоровевших Фото: Алексей ФОКИН

На сегодняшний день, 10 ноября, стало известно о 130 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией, которые установили за минувшие сутки. Отметим, что в регионе за два выходных дня, «ковид» подтвердился у 261 человека, а за неделю - у 917. Всего с начала эпидемии в области коронавирусом заболели 13 532 человека.

Отметим, что количество выздоровлений в области немного начинает падать в показателях. Так, за минувшие сутки всего 68 жителей региона смогли вылечиться от недуга. В общем же количестве число выздоровевших от «короны» в области составляет 11 485 случаев.

Вместе с тем не прекращаются и летальные исходы. Так, за минувшие сутки с подтвержденным «ковидом» скончался еще один пациент. Всего же за время наблюдения с подтвержденным вирусом в области скончалось 440 человек.