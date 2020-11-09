В Тульской области шестеро пациентов скончались от коронавируса за минувшие выходные дни Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие выходные дни, 7 и 8 ноября, в Тульской области были зафиксированы высокие показатели по заболеваемости коронавирусом в регионе. Так по данным двух дней, инфекция подтвердилась у 261 человека. Так, на субботу было зарегистрировано 129 новых случаев, а на воскресенье — 132 случаев.

Вместе с тем, за минувшие выходные поступили данные о 157 выздоровевших. На 7 ноября поступили данные о 87 случаях выздоровления, а на 8 ноября — 70 человек.

При этом за два выходных дня количество смертей было довольно не маленьким, по сравнению со статистикой последних месяцев. Так за двое суток от «ковида» в Тульской области скончалось 6 человек.