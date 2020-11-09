914 человек заболели коронавирусом в Тульской области в первую неделю ноября Фото: Алексей ФОКИН

По данным регионального оперштаба, за минувшую неделю, со 2 по 9 ноября, от коронавируса смогли выздороветь 578 жителей Тульской области. В общем же количестве за все время наблюдения в регионе «ковид» удалось победить 11 485 людям.

Однако, число заразившихся инфекцией стало значительно перевешивать. Так за прошлую неделю COVID-19 был подтвержден у 914 человек, они были своевременно изолированы. «Заразу подхватили» жители всех районов и городских округов, кроме Арсеньевского и Куркинского районов. Всего с начала эпидемии в регионе было выявлено 13 532 случая заболевания.

Есть и совсем печальная статистика. Со 2 по 9 ноября с подтвержденным коронавирусом скончалось 15 пациентов, у 8 из них в анамнезе – хронические заболевания. Это были жители Тулы, Алексина, Богородицка, Ефремова, Новомосковска, Одоева, Суворова и одна жительница Московской области, которая проходила лечение в одной из больниц региона. Все пациенты были возрастной категории от 52 до 85 лет. Общее число умерших от «ковида» в области за все время наблюдения – 440 человек.