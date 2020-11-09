Уроженец Тулы, известный артист Алексей Воробьев участвует в голливудском проекте с оскароносным актером

фото: www.instagram.com/mr.alexsparrow/ Фото: соцсети

Известный эстрадный музыкант, актер и уроженец Тулы Алексей Воробьев принимает участие в съемках нового большого голливудского проекта. При этом его партнером станет один из оскароносных актеров. Об этих двух громких новостях артист рассказал в своем Instagram аккаунте.

фото: www.instagram.com/mr.alexsparrow/ Фото: соцсети

Воробьев пока что не рассказал, кто же этот таинственный Оскароносец из-за строгой коммерческой голливудской тайны. При этом уроженец Тулы открыто поделился, что смог внести коррективы в текст сценария. Отметим, что новость о том, что Алексей примет участие в новом проекте Голливуда, стала известна еще в прошлом месяце.

Отметим, что певец переехал в Лос-Анжелес несколько лен назад. Там он активно принимает участие в киносъемках, не забрасывая и музыкальную деятельность. Так, он снялся в сериале от «Космические войска», вместе с такими актерами как Стив Карелл, Джон Малкович и Лиза Кудроу. Однако, к сожалению, сериал сочли одним из провальных.