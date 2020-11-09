Тульских учителей заменят 209 студентов педагогического университета Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 9 ноября, тульские школьники и студенты сузов снова пошли на учебу в привычном формате. Однако, в учебном процессе у них будут небольшие изменения в виде новых временных педагогов.

Так, по Указу губернатора, категория граждан 65+ должна оставаться на самоизоляции, а среди них есть и педагоги. В связи с этим, на их место временно придут студенты 3-5-х курсов ТГПУ им. Толстого для замещения школьных учителей. Всего в качестве педагогов в школу придут около 209 студентов университета.

Одновременно, студенты 3–6-х курсов и ординаторов медицинского института ТулГУ будут переведены на дистанционное обучение, чтобы отправится в медучреждения для оказания помощи населению в непростой эпидобстановке.