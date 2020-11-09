Все школы и колледжи Тульской области снова вышли на учебу Фото: Алексей ФОКИН

С сегодняшнего дня, 9 ноября, все школы и сузы в Тульской области снова начали работать в очном формате. Ранее планировалось, что на учебы после каникул выйдут только 1-5 классы, а с 6 по 11 будут на дистанционном обучении, однако решение было изменено.

Однако, если же в школе, колледже или техникуме будет наблюдаться неблагополучная эпидобстановка, то только после согласования с Минобразования будет принято решение о переводе учреждения на дистант.

Помимо этого, чтобы бесперебойно оказывать медпомощь населению, на дистанционный режим будут переведены студенты 3–6-х курсов и ординаторов медицинского института ТулГУ, осуществляющих трудовую деятельность в медицинских учреждениях. Также, на дистант будут переведены студентов 3-5-х курсов ТГПУ им. Толстого для замещения школьных учителей.