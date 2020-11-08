Главный тренер тульского "Арсенала" прокомментировал свой дебютный матч

фото: vk.com/pfcarsenaltula Фото: материалы пресс-служб

Вчера, 7 ноября, тульский “Арсенал” сыграл с “Ротором” в ходе 14 тура РПЛ. Матч закончился ничьей со счетом 1:1. Эта игра была дебютной у нового главного тренера туляков Дмитрий Парфенова.

Парфенов после матча прокомментировал СМИ такой результат команды в домашнем матче. По словам главного тренера, “арсенальцы” после первого забитого матч долго держали позицию, но в какой-то момент испугались, из-за чего инициатива была передана команде противника. Так, по мнению Парфенова, здесь роль сыграл больше психологический момент, который заключался в том, что игроки испугались, что могут выиграть.

Конечно, главный тренер не стал отрицать, что есть и недочеты в обороне при ответном голе и других моментах, но эта ситуация будет исправляться.