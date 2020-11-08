9 ноября часть Тулы останется без электричества Фото: Алексей ФОКИН

В понедельник, 9 ноября, в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию. Это будет связано с проведением плановых работ на объектах электроснабжения.

В связи с этим с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

п. Рудаково: ул. Люлина, 2-18; ул. Советская, 6/2, 11; ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-34 (чётьн.); ул. Школьная, 1-45 (нечётн.), 2-44 (нечётн.)

ул. Курковая, 11, 32; ул. Арсенальная, 24

ул. Советская, 53-а; ул.

ул. Санаторная, 24- 56 (чет.), 9-а, 11, 30; Одоевское ш. 41-53 ( нечет.) 27-б, 29-а; 2-й Шоссейный пер. 15-32; 11-й пр-зд 61-77 (нечет.), 64-84 (чет.); 12-й пр-зд. 59-73 (нечет.), 56-66 (чет.). Одоевское ш. 21, 31, 33, 37; 11-й пр-зд 61-71 (нечет.), 70-а, 64-76 (чет.).

ул. Ф. Энгельса 56,58. Первомайская 13, 13 к 20.