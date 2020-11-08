Коронавирус в Тульской области, последние новости на 8 ноября 2020: 132 заболевших и 70 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 8 ноября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 8 ноября, стало известно, что за прошедшие сутки COVID-19 был подтвержден у 132 жителей Тульской области. Вместе с этим число количество заболевших с марта месяца составило 13 402 человека.

Вместе с тем, за минувшие сутки от “ковида” выздоровели всего 70 человек. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов и были выписаны из медучреждений.Всего с коронавирусом смогли справиться 11417 жителей региона.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 8 ноября 2020

Есть и печальная статистика. Так, за прошедшие сутки у одного из умерших пациентов был обнаружен коронавирус. Общее количество умерших от COVID-19 в регионе составило 439 человек.