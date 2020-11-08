Тульское УМВД напомнило жителям региона о том, как не стать жертвой мошенничества Фото: Алексей ФОКИН

Полицейские напомнили жителям региона о продолжающихся мобильных и интернет мошенничествах. В связи с тем, что проблема остается актуальной, для туляков были разработаны простые памятки.

В памятках говорится о том, как ведут и действуют мошенники, по каким схемам, и что нужно делать, чтобы не стать очередной жертвой “Развода” и сохранить свои деньги.

Тульское УМВД напомнило жителям региона о том, как не стать жертвой мошенничества

Тульское УМВД напомнило жителям региона о том, как не стать жертвой мошенничества

Тульское УМВД напомнило жителям региона о том, как не стать жертвой мошенничества

В случаях, если вы пострадали от рук мошенников, то следует сообщить об этом в полицию по телефону «02» или с мобильного «102».