В Тульской области разыскивается сбежавший из колонии 42-летний осужденный Фото: Алексей ФОКИН

УФСИН по Тульской области объявил в розыск сбежавшего из колонии-поселения 42-летнего Никишина Евгения Александровича. Осужденный самовольно ушел из колонии 1 ноября.

В колонии мужчина отбывал наказание за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Ему было назначено 3 года и 2 месяца.

Разыскиваемый зарегистрирован в деревне Молчаного Левое Чернского района Тульской области.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщите ее в отдел розыска по телефону 8 (4872)32−98−09, а также в дежурную часть по телефону 8 (4872)32−97−02.