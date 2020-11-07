Коронавирус в Тульской области, последние новости на 7 ноября 2020: 129 заболевших и пятеро скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 7 ноября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 7 ноября, в Тульской области за прошедшие сутки COVID-19 был подтвержден у 129 человек. В число заболевших вошли жители Тулы и других районов области. Всего с начала наблюдения в регионе коронавирусом заболели 13 270 человек.

Также, с инфекцией за минувшие сутки смогли справится 87 пациентов. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на “ковид”. С начала наблюдения от коронавируса смогли вылечиться 11 347 жителей региона.

Есть и печальные новости. За последние сутки с подтвержденным “ковидом” скончалось еще пятеро пациентов. Общее количество умерших от “короны” составило 438 человек.