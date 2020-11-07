7 ноября тульский "Арсенал" сыграет первый матч под началом нового тренера Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 7 ноября, тульский “Арсенал” впервые сыграет под наставничеством нового тренера Дмитрия Парфенова. Встреча пройдет с волгоградским «Ротором» на поле Центрального стадиона. Начало игры в 16:30. Судит 14 встречу в рамках РПЛ будет арбитр первой категории из Ижевска Станислав Васильев.Его помощниками станут Дмитрий Чельцов из Москвы и Рустам Мухтаров из Петразаводска. Напомним, что в связи с неблагоприятной эпидобстановкой в регионе, на матч смогут попасть только владельцы клубных абонементов, что составляет всего 10% из всех желающих. При этом с собой необходимо иметь средства индивидуальной защиты.