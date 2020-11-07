Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В Тульской области продлили обязательную самоизоляцию для граждан 65+

Режим продлится до 23 ноября
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий
В Тульской области продлили обязательную самоизоляцию для граждан 65+

В Тульской области продлили обязательную самоизоляцию для граждан 65+

Фото: Алексей ФОКИН

6 ноября Губернатор Тульской области внес изменения в Указ №41. Поправки коснулись введенного режима обязательной самоизоляции для граждан возраста 65+.

Так, следуя указу, обязательная самоизоляция для пожилых жителей региона снова переносит сроки своего окончания. Теперь граждане возраста 65+ обязаны соблюдать самоизоляцию вплоть до 23 ноября 2020 года.

При этом каждый работающий житель, относящийся к этой категории, имеет право уйти на больничный, в ежегодный оплачиваемый отпуск или перевестись на дистанционку.

Интересное

Рекомендуемые