В Тульской области продлили обязательную самоизоляцию для граждан 65+ Фото: Алексей ФОКИН

6 ноября Губернатор Тульской области внес изменения в Указ №41. Поправки коснулись введенного режима обязательной самоизоляции для граждан возраста 65+.

Так, следуя указу, обязательная самоизоляция для пожилых жителей региона снова переносит сроки своего окончания. Теперь граждане возраста 65+ обязаны соблюдать самоизоляцию вплоть до 23 ноября 2020 года.

При этом каждый работающий житель, относящийся к этой категории, имеет право уйти на больничный, в ежегодный оплачиваемый отпуск или перевестись на дистанционку.