Трое мужчин избили и украли у тульского предпринимателя свыше миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники уголовного розыска по региону совместно с коллегами из уголовного розыска УМВД России задержали задержали троих жителей Тульской области, которые подозреваются в разбойном нападении на предпринимателя. А преступное деяние они совершили на территории оптовой базы, где у потерпевшего находится торговый павильон.

Злоумышленники поймали предпринимателя, затем избили, после чего вырвали из его рук пакет и скрылись. Отметим, что в пакете было свыше 1 миллиона рублей. Разыскивая преступников, полицейские установили номер автомобиля на котором скрылись грабители, однако позже появились данные, что по дороге злоумышленники пересели с одной машины на другую. Далее был установлен маршрут их движения, а после и личности налетчиков.

Потом полицейские выяснили, где может скрываться каждый из трех подозреваемых. Оказалось, что один из них в Новомосковске, второй - в Туле, а третий - в Московской области. Как оказалось, что «преступная тройка» - это ранее судимые граждане. Они были задержаны и доставлены в отделение полиции.

В настоящее время в отношении трех мужчин возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».