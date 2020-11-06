В Тульской области пройдет 18-й Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова Фото: Алексей ФОКИН

9 ноября в Туле торжественно откроется 18-й Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова. Однако, не смотря на весь масштаб и традиционность, в этом году весь фестиваль пройдет в формате онлайн. Фестиваль продлится с 9 по 14 ноября под названием «Через войну в кино – против войны в мире!».

Открытие фестиваля состоится 10 ноября в 18:00 в соцсети «Вконтакте» в группе «3D кинотеатры Тульской области», на сайте ГУК ТО «ОЦРК» и на сайте Министерства культуры РФ. 15 ноября в 18:00 на тех же площадках пройдет и церемония закрытия фестиваля.

Основной площадкой фестиваля станет Объединение центров развития культуры. Помимо этого в рамках фестиваля пройдут еще бесплатные кинопоказы на 23 площадках региона. Так бесплатно кино посмотрят жители Щекинского, Веневского, Дубенского, Узловского, Белевского, Одоевского, Арсеньевского, Кимовского, Ясногорского, Чернского, Богородицкого и Суворовского районов.

Программу фестиваля составят фильмыы по различным конкурсным категориям: игровые полнометражные, документальные, детско-юношеские и анимационные, короткометражные, ретроспективные фильмы.

В фестивале примут участие и известные деятели культуры: заслуженный артист РФ Сергей Маховиков, актриса театра и кино Ольга Хохлова, актер Артур Смолянинов, и озвучивавшая Машу в мультфильме «Маша и медведь» Варя Саранцева.