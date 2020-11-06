Никакой дистанционки: с 9 ноября все обучающиеся школ и колледжей выйдут на учебу Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 6 ноября, региональным правительством было принято решение о возвращении школьников в привычный формат обучения. Так, все школьники с 1 по 11 класс, а также студенты сузов снова выйдут на учебу в свои учебные заведения.

Однако теперь ситуацию по заболеваемости классов и педагогов гриппом и другими инфекционными заболеваниями будут вести более тщательно. При возникновении вспышек заболевания ученики будут переведены на онлайн-обучение.

Напомним, что ранее планировалось вывести в «живой» формат только учеников с 1 по 5 классы, а остальные, вместе со студентами, - должны были остаться на дистанционке.