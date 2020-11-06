Баталии по поводу Тульского цирка между Росгосцирком и компанией «ОСТ» продолжаются Фото: Алексей ФОКИН

По мнению Росгосцирка материал содержит недостоверную и порочащую деловую репутацию ФКП «Росгосцирк» информацию:

«1. В материале, в частности, говорится, что, по мнению ООО «ОСТ», «18 сентября 2020 года Росгосцирком было направлено письмо с предложением подписать дополнительное соглашение о возобновлении гастролей, условия которого существенно отличались от согласованных ранее (в первой редакции допсоглашения от 13 апреля 2020 года)».

На самом деле письмом от 13.04.2020г. №2064 был направлен незаполненный и не подписанный Росгосцирком примерный типовой проект дополнительного соглашения к договорам для выяснения мнения ООО «ОСТ» в отношении возможных финансовых и хозяйственных условий дальнейшего сотрудничества, определения масштабов возможных убытков и иных обстоятельств для последующего обсуждения и формирования переговорной позиции в целом по отрасли. По итогам анализа поступивших ответов предполагалось подготовить и подписать соглашение на индивидуальных условиях.

ООО «ОСТ» ошибочно квалифицировало письмо от 13.04.2020г. №2064 как оферту, в то время как оно ни в коей мере не может быть расценено как оферта по смыслу (ст.435 Гражданского кодекса РФ), а лишь как приглашение к диалогу для обсуждения условий дальнейшего взаимодействия.

Правомерность данной позиции Росгосцирка уже подтверждена судебным решением Арбитражного суда г.Москвы от 21.10.2020г. по делу №А40-99883/20-15-753 по иску другого прокатчика (ООО «Циркус») – которым установлено, что направленное всем прокатчикам письмо от 13.04.2020г. №2064 с примерным проектом допсоглашения не является офертой, а допсоглашение не может считаться заключенным.

2. Также в материале говорится, что «возобновить показ цирковой программы предлагалось уже 7 октября, что неосуществимо – за предоставленный Росгосцирком срок невозможно начать показ программы, так как необходимы репетиционный период для артистов, а также период для подготовки и проведения рекламной кампании».

Росгосцирк действительно предложил продолжить показ цирковой программы с 7.10.2020 по 29.10.2020 с учетом того, что репетиционный период в цирках стартовал 1 июля 2020 года. Для проведения полноценной рекламной кампании у прокатчика было более двух недель.

В связи с тем, что прокатчик отказался возобновлять работу, 6 октября 2020 года прокатчику направлено письмо (исх. №5471 от 06.10.20) с уведомлением об одностороннем расторжении договора. Также оно было вручено лично заслуженному артисту Украины В.В. Гончарову в присутствии представителей правоохранительных органов.

3. В материале также говорится, что «сотрудники проживают в общежитии Тульского цирка в соответствии с действующим договором и дополнительным соглашением от 13.04.2020 года, которым также распределено несение расходов сторон на период приостановления исполнения договора».

На самом деле из-за введения ограничительных мер по противодействию распространению коронавируса и на основании приказа Минкультуры РФ №363 от 17 марта 2020 г. с 18 марта функционирование филиалов компании, в том числе и Тульского государственного цирка, было приостановлено. В связи с этим 17 марта 2020 года всем прокатчикам было направлено письмо о приостановлении действия договора. А условия дополнительного соглашения на период приостановления не были достигнуты (см. п. 1). Таким образом, Росгосцирк вынужден урегулировать вопрос о возмещении денежных средств, затраченных на содержание коллектива прокатчика в цирке и общежитии компании, во избежание признания этих затрат нецелевым или неэффективным использованием бюджетных средств.

4. В опровержении говорится, что «прокатчик никогда не позиционировал программу «как свою собственную». Более того, на афише программы, используемой для проведения рекламной кампании, размещен логотип Росгосцирка. Руководитель программы Владислав Викторович Гончаров никогда не выдавал этот коллектив за свой собственный, он действует от имени ООО «ОСТ» на основании доверенности (приложение № 8), которая дает ему полномочия на законных основаниях делать заявления, вести переговоры и представлять интересы прокатчика».

Однако данной доверенности о передаче полномочий не было предоставлено в распоряжение ФКП «Росгосцирк». При этом Владислав Гончаров во всех средствах массовой информации позиционирует себя продюсером программы «Принц цирка». А ранее, 22.09.2020, в своем письме, направленном в адрес генерального директора ФКП «Росгосцирк» Владимира Шемякина, представился прокатчиком и руководителем программы, в то время как договорные отношения по ее прокату у ФКП «Росгосцирк» имеются только с ООО «ОСТ».

Кроме того, на рекламных афишах в Туле отсутствует логотип Росгосцирка. И программа называется «Шоу фонтанов 13 месяцев» (Фото афиш прилагается).

5. По мнению прокатчика, «Фонтаны в программе работают в соответствии с авторским замыслом».

На самом деле в программе «Принц цирка» фонтанная установка не задействована в номерах, фонтаны не вплетены в драматургию произведения, а являются лишь красивым фоном в представлении, о чем имеется заключение художественного совета Росгосцирка. Поэтому конструкция направлена в новый цирковой спектакль, где вода и фонтаны станут ключевой частью постановки.

6. В опровержении ООО «ОСТ» говорится, что «цирковая программа создана по согласованию с Министерством культуры Российской Федерации, за счет средств Министерства культуры и ООО «ОСТ».

На самом деле на реализацию проекта (написание сценария, авторской музыки, создание костюмов и уникальной машинерии) были выделены государственные средства: 86 миллионов рублей из средств ФГБУК «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк» и ФКП «Росгосцирк». Из 12 номеров программы лишь в 4 задействованы артисты Росгосцирка. Прокатчиком была произведена замена названия программы «Принца цирка» на «Шоу фонтанов – 13 месяцев», также существенно изменён и состав номеров. В настоящее время в программе участвуют 19 новых артистов, которых не было в первоначальной постановке.

7. По мнению ООО «ОСТ», «на момент публикации статьи в Тульском государственном цирке не установлены санитайзеры для зрителей, нет рециркуляторов воздуха, нет необходимого запаса средств индивидуальной защиты для зрителей, не разработана и не утверждена схема рассадки зрителей. Таким образом, утверждение о том, что «цирк готов принять посетителей уже сегодня», не соответствует действительности».

На самом деле Тульский государственный цирк укомплектован всеми необходимыми средствами противодействия распространению коронавируса. Однако их установка в помещениях для зрителей преждевременна ввиду отсутствия представлений. Кроме того, в ФКП «Росгосцирк» утвержден регламент «По проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19)», неуклонно соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора.»

«Комсомольская правда» будет наблюдать за развитием ситуации с тульским цирком и информировать читателей.