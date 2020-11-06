Кому и когда в Туле отключат газ в ноябре месяце? Фото: Алексей ФОКИН

В ноябре специалисты газовой службы продолжат проводить работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах. Также, газовщики проверят герметичность газопроводов, в связи с чем временно приостановят газоснабжение.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме будет зависеть от того, когда жильцы предоставят им доступ с вои квартиры для техобслуживания плит, колонок и котлов.

Публикуем полный список адресов, в которы будут проходить работы:

9 ноября

с 10:00 до 17:00

- ул. Кутузова, 15-б, подъезд № 1.

- ул. Мартеновская, 24, подъезд № 1.

- ул. Октябрьская, 10, подъезд № 1.

10 ноября

с 10:00 до 17:00

- ул. Кутузова, 15-б, подъезд № 2.

- ул. Мартеновская, 24, подъезд № 2.

- ул. Пузакова, 74, подъезд № 1.

11 ноября

с 10:00 до 17:00

- ул. Пузакова, 74, подъезд № 1.

- ул. Кутузова, 15-б, подъезд № 3.

- ул. Металлургов, 18, подъезд № 1.

- ул. Октябрьская, 10, подъезд № 2.

12 ноября

с 10:00 до 17:00

- ул. Кутузова, 15-б, подъезд № 4.

- ул. Металлургов, 18, подъезд № 2.

- ул. Пузакова, 74, подъезд № 2.

13 ноября

с 10:00 до 17:00

- ул. Пузакова, 74, подъезд № 2.

16 ноября

с 10:00 до 17:00

- ул. Щегловская засека, 49.

- ул. Кутузова, 136.

- ул. Пузакова, 74, подъезд № 3.

- ул. Максимовского, 4, подъезд № 1.

17 ноября

с 10:00 до 17:00

- ул. Пузакова, 74, подъезд № 3.

18 ноября

с 10:00 до 17:00

- ул. Металлургов, 16, подъезд № 1.

- ул. Пузакова, 74, подъезд № 4.

- ул. Максимовского, 4, подъезд № 2.

19 ноября

с 10:00 до 17:00

- ул. Металлургов, 16, подъезд № 2.

- ул. Пузакова, 74, подъезд № 4.

Если вы по каким-либо причинам не сможете присутствовать дома в день проведения проверки, а также если находитесь на самоизоляции или карантине, сообщите об этом заранее и вызовите мастера самостоятельно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37.