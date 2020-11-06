Кому и когда в Туле отключат газ в ноябре месяце?
Фото: Алексей ФОКИН
В ноябре специалисты газовой службы продолжат проводить работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах. Также, газовщики проверят герметичность газопроводов, в связи с чем временно приостановят газоснабжение.
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме будет зависеть от того, когда жильцы предоставят им доступ с вои квартиры для техобслуживания плит, колонок и котлов.
Публикуем полный список адресов, в которы будут проходить работы:
9 ноября
с 10:00 до 17:00
- ул. Кутузова, 15-б, подъезд № 1.
- ул. Мартеновская, 24, подъезд № 1.
- ул. Октябрьская, 10, подъезд № 1.
10 ноября
с 10:00 до 17:00
- ул. Кутузова, 15-б, подъезд № 2.
- ул. Мартеновская, 24, подъезд № 2.
- ул. Пузакова, 74, подъезд № 1.
11 ноября
с 10:00 до 17:00
- ул. Пузакова, 74, подъезд № 1.
- ул. Кутузова, 15-б, подъезд № 3.
- ул. Металлургов, 18, подъезд № 1.
- ул. Октябрьская, 10, подъезд № 2.
12 ноября
с 10:00 до 17:00
- ул. Кутузова, 15-б, подъезд № 4.
- ул. Металлургов, 18, подъезд № 2.
- ул. Пузакова, 74, подъезд № 2.
13 ноября
с 10:00 до 17:00
- ул. Пузакова, 74, подъезд № 2.
16 ноября
с 10:00 до 17:00
- ул. Щегловская засека, 49.
- ул. Кутузова, 136.
- ул. Пузакова, 74, подъезд № 3.
- ул. Максимовского, 4, подъезд № 1.
17 ноября
с 10:00 до 17:00
- ул. Пузакова, 74, подъезд № 3.
18 ноября
с 10:00 до 17:00
- ул. Металлургов, 16, подъезд № 1.
- ул. Пузакова, 74, подъезд № 4.
- ул. Максимовского, 4, подъезд № 2.
19 ноября
с 10:00 до 17:00
- ул. Металлургов, 16, подъезд № 2.
- ул. Пузакова, 74, подъезд № 4.
Если вы по каким-либо причинам не сможете присутствовать дома в день проведения проверки, а также если находитесь на самоизоляции или карантине, сообщите об этом заранее и вызовите мастера самостоятельно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37.