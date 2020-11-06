7 ноября в Туле запретят продажу алкоголя из-за футбольного матча Фото: Алексей ФОКИН

В субботу, 7 ноября, в Туле на Центральном стадионе состоится матч между командой «Арсенала» и командой «Ротор». Начало матча в 16:30 по мск. И вместе с ним в городе вводится временных «сухой закон».

По данному закону на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения массовых мероприятий, на расстоянии менее 1000 метров от входа для посетителей в места проведения, за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Таким образом, 7 ноября в Туле будет запрещена продажа алкогольной продукции с 13:30 до 21:30 на территории, которая расположена менее 1000 метров от стадиона «Арсенал», .