Коронавирус в Тульской области, последние новости на 6 ноября 2020: 130 заболевших и 82 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 6 ноября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 6 ноября, в Тульской области за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 130 жителей региона. Все они были своевременно изолированы. Отметим, что в течение недели показатель заболеваемости за один день держался в числе 130-132 случая. В общем же количестве число зараженных «ковидом» составил 13 141 жителей региона.

Вместе с тем, продолжаются и хорошие показатели про выздоровлению. Так, за минувшие сутки инфекций смогли победить 82 жителя области. Всего от коронавируса в регионе вылечились 11 260 человек.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 6 ноября 2020

Также, за прошедшие сутки стало известно и о тех, кто все таки не смог побороть болезнь и скончался. За прошедшие сутки сообщили о двух умерших пациентах, у которых подтвердился коронавирус. Всего за время наблюдения с «ковидом» не смогли справится 433 человека.