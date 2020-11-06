Роспотребнадзор рассказал тулякам, как вернуть свои деньги после закрытия "Легенды" Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Месяц назад, 5 октября, один из крупных фитнес-клубов по Туле «Легенда» объявил в социальных сетях о своем временном закрытии. Сначала в тень ушла точка на улице Металлургов, а потом и на Галкина. Как гласят объявления, что клуб закрылся чисто по техническим причинам.

Однако в Роспотребнадзор продолжают поступать обращения жителей областной столицы с желанием вернуть свои деньги, заплаченные за абонементы в фитнес-клубе, а также заявляя о том, что их права в данном вопросе нарушаются. Как выяснилось, ООО «Аурафит» отказалось возвращать денежные средства и не исполняет договорные обязательства.

В связи с этим региональный Роспотребнадзор составил инструкцию, как же все-таки вернуть свои деньги тулякам после закрытия фитнес-клуба «Легенда». Для этого необходимо:

1.Обратиться с письменной претензией в адрес ООО «Аурафит» с требованием возврата денежных средств, уплаченных по договору. Один экземпляр претензии необходимо направить исполнителю любым доступным способом с подтверждением получения (заказным письмом с уведомлением о доставке, электронной почтой или лично под роспись). Если требования о возврате уплаченной за услугу денежной суммы не удовлетворены исполнителем в десятидневный срок, потребитель вправе обратиться в суд.

2. В исковом заявлении потребитель вправе потребовать:

- расторжения договора и возврата денежных средств;

-выплаты неустойки в размере 3% цены услуги за каждый день просрочки исполнения требования потребителя;

- компенсации морального вреда;

-взыскания штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

При этом, само Управление Роспотребнадзора будет защищать права потребителей в судебном порядке по следующим вариантам:

- в качестве органа, дающего заключение по делу; для этого потребителю, обратившемуся с иском в суд, необходимо заявить соответствующее ходатайство;

-Управление обращается в суд с иском в защиту конкретного потребителя. Для этого необходимо написать в адрес Управления заявление, в котором отразить просьбу о подаче иска, и приложить к нему копию листов паспорта; копии документов, подтверждающих заключение и исполнение договора, его оплату; претензии в адрес исполнителя и ответ и другие относящиеся к делу документы. В заявлении также необходимо указать размер компенсации морального вреда.