Тульский "Арсенал" заплатит 10 000 рублей за некультурное поведение болельщиков Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 5 октября, на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС подвели итоги матчей 13 тура РПЛ. В ходе встречи, обсудили и матч тульского «Арсенала» с «Рубином», а точнее поведение фанатов тульской команды.

Так, за скандирование зрителями оскорбительных выражений тульский футбольный клуб «Арсенал» по решению комитета будет оштрафован ан 10 000 рублей. Однако, не только «оружейники» получили наказание за такое поведение болельщик, в числе оштрафованных оказались еще несколько команд, в ом числе их будущий соперник «Ротор».

Напомним, что 7 ноября тульский «Арсенал» сыграет с волгоградским «Ротором». Начало матча в 16:30 по мск.