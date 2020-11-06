В Тульской области пожилых людей будут обзванивать голосовые роботы Фото: Алексей ФОКИН

Вчера, 5 ноября, в ходе встречи президента РФ с губернатором региона, было озвучено, что Тульская область — это возрастной регион. В связи с этим на особый контроль взяли диспансерную группу возраста 65+. Для них в области была запущена система автоматизированного контроля.

Так, специально созданный голосовой робот будет дважды в неделю обзванивать около 5000 пациентов. Звонок будет с целью узнать о состоянии их здоровья, а также данных по артериальному давлению. Все полученные результаты будут переданы лечащему врачу для дальнейшего анализа. Если же будут данные, которые скажут об отклонении от нормы, то врач будет напрямую связываться с пациентом.

По плану самыми первыми участниками станут те районы, где наблюдается высокая первыми участниками проекта станут жители районов области с наиболее высокой смертностью от болезней системы кровообращения.