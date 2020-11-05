6 ноября часть Тулы останется без отопления Фото: Алексей ФОКИН

В пятницу, 6 ноября, некоторые дома в Туле останутся без электричества из-за неотложного ремонта на объектах по замене трубопроводов. Об этом сообщает АО «Тулатеплосеть».

В связи с этим горячее водоснабжение и теплоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

- с 13.00 до 16.00 на ул. Горшкова, д.1;

- с 10.00 до 17.00 на пр. Ленина, д.д. 90,100, ул. Макаренко, д.д. 13; 13/2; 13/3; 13/4; 13/5; 15 – д/сад №9; 15//2; 15/3; 15/4; 17; 19/1; 19/2; 19/3.