В Тулу приехал знаменитый "Поезд Победы" Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 5 ноября, на перрон ж/д вокзала в Туле прибыл «Поезд Победы» . Пассажирами его служат скульптуры, максимально отображающие атмосферу и жизнь людей внутри поезда во времена ВОВ. Каждая инсталляция имеет свою сюжет, а главное - создает эффект присутствия человека внутри изображенного события.

В Тулу приехал знаменитый "Поезд Победы" Фото: материалы пресс-служб

В Тулу приехал знаменитый "Поезд Победы" Фото: материалы пресс-служб

Посетители музея-поезда увидят жизнь и быт довоенного Ленинграда, окажутся в «настоящем» окопе во время сражения, «помогут» раненым солдатам, «поучаствуют» в подготовке наступательной операции «Багратион». Отметим, что из-за неблагоприятной эпид обстановки в поезд смогут попасть всего около 300 человек.

В Тулу приехал знаменитый "Поезд Победы" Фото: материалы пресс-служб

В Туле музей на колесах пробудет всего до 6 ноября включительно. Далее поезд отправится в Курск, затем Керчь, Феодосия и Севастополь. Обратно состав вернется уже в начале 2021 года.