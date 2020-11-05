До 19 ноября в Туле перекроют ул.Дронова на Косой Горе Фото: Алексей ФОКИН

С 5 по 19 ноября в Туле снова введут дорожные ограничения в связи с проведением работ на канализационном объекте. Теперь измененная схема движения касается ул.Дронова в поселке Косая Гора.

Движение всех видов транспорта будет ограничено по ул. Дронова, на участке от ул. Льва Толстого до ул. Лесной, а также по ул. Пионерской, на участке от ул. Максима Горького до ул. Дронова.

Автобусы маршрута № 28 «пос. Косая Гора – ПАО «Тулачермет» будут осуществлять работу по следующей схеме движения:

ул. Комсомольская - ул. Максима Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Чаплыгина - ул. Металлургов - ул. Столетова (Театральный пер.) - ул. Доктора Гумилевской.