В Тульской области от гриппа и ОРВИ привились почти 500 000 человек Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продолжается вакцинация от гриппа и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора на 30 октября, в в регионе от сезонных простудных болезней привито 487 710 человек.

Данный показатель составляет 33,2% от общей численности населения области. В муниципальных учреждениях здравоохранения прививки сделали 90 255 детям и 376 693 взрослым.

Сама же эпидситуация по гриппу и ОРВИ в Тульской области на данный момент относительно благополучная. По полученным данным, с 26 октября по 1 ноября было зарегистрировано 7436 случаев заболевания ОРВИ, что ниже порога на 17%.