Президент Российской Федерации отметил заметное сокращение численности населения в Тульской области

фото: http://kremlin.ru Фото: материалы пресс-служб

5 ноября в режиме видео-конференции прошла встреча президента России Владимиром Владимировичем Путиным с губернатором Тульской области Алексеем Геннадьевичем Дюминым. На встрече были изложены достигнутые цели и успехи в развитии тульского региона. Однако, отметив высокий рост и прогресс во многих аспектах, президент России уделил внимание некоторым недоработанным и отстающим моментам.

Особое внимание уделилось заметному сокращению численности постоянного населения. По этой позиции Тульская область занимает одно из первых мест. По словам главы государства, это связано с тем, что в регионе неудовлетворительная экология из-за большой концентрации промышленных предприятий. Важно устранить эту проблему и проконтролировать соблюдение соответствующих норм в сфере промышленного производства, имея в виду выбросы и в атмосферу, и в почву, воду и так далее.

Второй основной причиной этому служит плохая обеспеченность врачами в регионе. При этом, как отметил глава Российской Федерации, что в Тульской области основная группа населения — это возрастные граждане.