Президент Российской Федерации уделил внимание плохому обеспечению врачами в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 5 ноября, губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Встреча главы региона и главы государства прошла в дистанционном формате. После прослушанного доклада, президент России уделили особое внимания вопросу об обеспеченности населения врачами.

По словам главы государства, в Тульской области на 10 000 человек обеспеченность врачами — 38,4, тогда как по всей России — 48,7. Чтобы решить данную проблему, президент указал на то, что необходимо создавать условия для врачей, нужно обратить внимание прежде всего на обеспеченность жильем, на создание благоприятных условий с теми же детскими садами для детей и так далее.

При этом, глава Российской Федерации, поручил в первую очередь уделить внимание этой, я ряду других важных проблем.