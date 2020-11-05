Коронавирус в Тульской области, последние новости на 5 ноября 2020: 132 заболевших и 87 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 5 ноября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

На сегодняшний день, 5 ноября, в Тульской области зафиксировали новые случаи заболевания, выздоровления и смерти от кронавируса. Так, инфекция подтвердилась у 132 жителей региона. Весе они были своевременно изолированы. Всего коронавирусом с марта месяца заболело 13 011 жителей региона.

Также, за минувшие сутки 87 пациентов были выписаны из медучреждений. Они смогли побороть коронавирус и оказались здоровы. В общем количестве число выздоровевших составляет 11 178 человек.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 5 ноября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

При этом продолжаются и смертельные исходы с подтвержденным «ковидом». За минувшие сутки поступили данные о двух скончавшихся пациентах. Всего же от коронавируса в области умер 431 человек.