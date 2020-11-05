Неудачный обгон: в Тульской области водитель иномарки вылетел на тротуар в чужое авто

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Сегодня, 5 ноября, в соцсетях появилось видео с ДТП, которое чудом не обернулось трагедией. Так, в Тульской области в городе Узловая водитель иномарки выехал на встречку для совершения обгона, но не успел заблаговременно перестроится обратно на свою полосу.

Чтобы избежать столкновения со встречным авто, обгонщик резко перестроился на свою полосу прямо перед «носом» маршрутки. Однако после этого его автомобиль начало заносить, водитель не справился с управлением и стремительно выехал на бордюр, расположенный на противоположной стороне дороги. При этом, он стремительно пересек встречную линию и врезался в припаркованный автомобиль, который после удара укатился на проезжую часть дороги.

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших, из пешеходов никто не оказался задетым. Обстоятельства и детали ДТП устанавливаются.