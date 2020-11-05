Алексинский завод ЖБИ: место, где всегда интересно!

Алексинский завод железобетонных изделий - одно из крупнейших предприятий Тулы

Можно даже сказать флагман, – пример того, как при желании быстро добиться высоких производственных показателей. Многие стремятся попасть на работу именно сюда: если еще два года назад здесь работало всего 450 человек, то сейчас – уже 1300.

Завод стал полноценной частью московской компании «ПИК» и загружен заказами на несколько лет вперед, ведь «ПИК» лидер по объемам строительства жилья в России и с каждым годом только наращивает свои объемы. Есть стабильные заказы – есть достойная зарплата. В Алексинском ЖБИ одна из самых высоких зарплат в городе – около 43 000 в месяц для рабочих. Средняя зарплата по Туле составляет 25 000 рублей в месяц. Но работать здесь интересно не только из-за денег.

Директор АЗ ЖБК Антон Вячеславович Локтионов.

– Первое, что меня поразило, когда я приехал в Алексин, коллектив, – говорит директор АЗ ЖБК Антон Вячеславович Локтионов. – Людям небезразлично их предприятие. Здесь и был, и сейчас есть костяк, который вносит свой вклад в развитие завода. В этом году предприятие отметило свой юбилей – 75 лет со дня основания. Свое начало оно берет с каменного карьера, который был создан в мае 1945 года. Потом был 480 КЖИ, относившийся к Министерству обороны. В начале его истории здесь производили многопустотные и дорожные плиты, неармированные и армированные блоки, товарный бетон различных марок и даже заборы. Развитие методик, технологий и автоматизация процессов - это обязательная работа любого предприятия, которое желает быть конкурентоспособным на рынке. «ПИК-Индустрия» занимается развитием непрерывно, совершенствует процессы и технологии на всех заводах, включая алексинский. Мы активно осваиваем новые продукты. Например, под стеновые панели «Акотек» для межкомнатных перегородок на нашем заводе реконструирован отдельный цех, оснащенный новыми линиями производства, способными изготавливать легкие, прочные и качественные панели. Это отдельное направление развития нашего завода, и мы рассчитываем выйти на проектную мощность в ближайшее время.

Вся продукция соответствует времени. Ведь основная идея «ПИК» – создавать пространства, в которых комфортно и хочется жить. А значит, даже внешне дома и кварталы должны иметь яркий и привлекательный вид.

75 лет – дата значимая. Вот только все юбилеи в этом году подпортила пандемия. Но все равно собрались узким кругом, чествовали ветеранов, заслуженных работников предприятия, говорили о планах на будущее. Амбициозные задачи-то никто не отменял. Коллектив уже показал, что может трудиться интенсивно и с высокой самоотдачей. Год назад здесь выпускали 50 стеновых панелей на трех технологических линиях. Сейчас - в три раза больше – 150! В следующем году предполагается еще большая загрузка, которой не было никогда. Возможности на предприятии есть.

Многие стремятся попасть на работу именно сюда

Ближайшая цель – запуск арматурного цеха, который даст еще 150 рабочих мест. В планах завершить строительство за три месяца – так, чтобы уже 1 января начать работу.

– Если сейчас нам многие материалы закупают, то с запуском цеха мы все это будем производить сами, – рассказывает Локтионов. – Соответственно, стоимость продукции уменьшится в разы, а мы не будем зависеть от поставщиков.

Большое внимание уделяется и подготовке кадров. Есть собственный обучающий центр, штатный специалист, отвечающий за то, чтобы к работам допускались только подготовленные люди. Многие руководители подразделений перевелись с других предприятий «ПИК», но опять же в силу того, что надо было в короткое время решать поставленные задачи по требованиям и технологиям, принятым в компании.

При этом работает система своего кадрового резерва, позволяющая продвигать по службе работников из числа тех, кто сам хочет расти.

– Даже не думал, что мне после Москвы настолько понравится Алексин,– улыбается Антон Вячеславович Локтионов. – Я уже не хочу отсюда уезжать. Тихий, спокойный город, в котором хочется жить и работать. Тем более и Москва, и Тула при желании в часе с небольшим езды.

На предприятии достаточно много иногородних, ставших уже своими. Когда в Алексин из Тулы перевели хаб, большинство его сотрудников не захотели уходить. Так и ездят теперь на работу из областного центра или снимают жилье здесь, в Алексине. Достаточно наглядный показатель того, насколько комфортно здесь работается.

– Многие ездят на работу на наших автобусах, – рассказывает начальник сектора отдела подбора и управления персоналом АЗ ЖБК Екатерина Терехова. – Мы организовали транспортную доставку из нескольких отдаленных точек – Петровки, Гурово, деревни Поповка и Ясногорска. Город Ясногорск задействовали в тот момент, когда на предприятии еще ощущался кадровый голод. Собрали там целые бригады, можно сказать, семейный подряд. И до сих пор практически никто не ушел. Так что при оформлении мы спокойно интересуемся, где живет будущий рабочий, чтобы предложить ему более удобный способ добираться на работу.

Многое сделано и для социальной поддержки рабочих. Есть разные виды доплат, особенно для тех, кто занят на вредном производстве. Поскольку угроза пандемии сохраняется, все рабочие каждую неделю обязательно сдают медицинские тесты. Заключили договор с медцентром, и для всех сотрудников эта процедура абсолютно бесплатная.

Завод стал полноценной частью московской компании «ПИК» и загружен заказами на несколько лет вперед

Многое сделано и для того, чтобы на территории было приятно находиться. Ведь от обстановки тоже зависят и настроение, и трудоспособность. О том, что все здесь стараются сделать по-домашнему, можно судить сразу по проходной завода: чисто, уютно, хорошее освещение. Новое, только что отремонтированное асфальтовое покрытие – а для территории, по которой постоянно ездят тяжелогрузы, хорошие дороги – немаловажное дело. В цехах капитально отремонтированы бытовые комнаты, работает душ. Очень часто, кстати, при приеме теперь специально интересуются: есть ли душ в раздевалках? По-новому устроили обеденную зону - на максимальном отдалении от производственных площадей, и в перспективе ставится задача возобновить работу собственной столовой. Когда-то она славилась своей выпечкой.

Такие вот, получается, несекретные секреты одного из самых успешных предприятий Алексина, да и всего Тульского региона.