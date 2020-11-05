В Тульской области прошла онлайн всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов»

В этом году новый формат виртуальных экскурсий дал возможность рассказать большому числу учащихся о скрытых от посторонних глаз производствах и востребованных профессиях.

В этом году новый формат виртуальных экскурсий дал возможность рассказать большому числу учащихся о скрытых от посторонних глаз производствах и востребованных профессиях. Во всероссийской акции приняли участие свыше 4,5 тысяч учащихся и 196 преподавателей образовательных учреждений Тульской области.

Одним из участников акции стало ПАО «НПО «Стрела» - специализированное предприятие, являющееся разработчиком и изготовителем радиолокационной техники, предназначенной для разведки и наблюдения за наземными и надводными целями, а также другого радиоэлектронного оборудования. «Стрела» входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», является членом Тульского РО «СоюзМаш России». ПАО «НПО «Стрела» провело онлайн-встречу с учениками МБОУ «ЦО № 7 имени Героя Советского Союза С. Н. Судейского», МКОУ «ЦО № 4», МОУ «Грицовский ЦО им. Д. С. Сидорова», МКОУ «ЦО № 14», МОУ «Гурьевский ЦО им. С. К. Иванчикова», МБОУ «СОШ № 2 г. Суворова им.

А. П. Ефанова».

От истории до военных учений

Виртуальная экскурсия началась с видео-ролика о предприятии, который продемонстрировал все, чем живет «Стрела» сегодня. Учащиеся смогли виртуально пройти проходные с соблюдением всех санитарных норм и правил, увидели производственную площадку, реальные рабочие места, познакомились с научным потенциалом «Стрелы». Фильм показал ребятам, как используются разработки предприятия в полевых условиях, в военных учениях.

Одним из участников акции стало ПАО «НПО «Стрела».

Большая часть конференции была отведена истории предприятия, о том как в далеком 1951 году Постановлением Совета министров СССР из автомастерских был создан завод «Арсенал» по производству радиолокационных станций наземной артиллерийской разведки, из которого в дальнейшем выросла «Стрела». В 2010 году произошло присоединение ОАО «Тульский завод «Арсенал» к ОАО «Научно-производственное объединение «Стрела». В этот момент родилось ПАО «НПО «Стрела» - единый высокопрофессиональный коллектив, который ждет интересных и талантливых ребят из числа тех, кто был по ту сторону экрана. Ребятам подробно рассказали о профессиях, условиях и возможности дальнейшего трудоустройства, про различные социальные программы, которые есть на предприятии. Фактически, за несколько минут зрители смогли получить представление об основах процесса современного производства «изнутри» и задать интересующие вопросы.

- Наше предприятие работает в постоянной динамике, а это значит, что создаются новые рабочие места, - говорит Александр Афонин, начальник бюро, ответственный за «Неделю без турникетов» в ПАО «НПО «Стрела». - Нам всегда нужны сотрудники с современным мышлением и профессиональной подготовкой. Мы активно сотрудничаем с министерством образования и не только приглашаем учащихся к себе, но и сами выходим в учебные заведения с различными проектами. Наша задача - показать ребятам, что наше предприятие - это современное производство, предлагающее достойные рабочие места, интересную деятельность и хорошие перспективы. В Туле кадры для оборонной отрасли растят со школьной скамьи. В специализированных классах учащиеся по углубленной программе штудируют профильные дисциплины, проходят целенаправленную и системную профориентацию, получают сопровождение для поступления в Тульский госуниверситет, а в перспективе могут рассчитывать на преференции при соответствующем трудоустройстве.

В акции приняли участие свыше 4,5 тысяч учащихся и 196 преподавателей образовательных учреждений Тульской области.

От первого лица

Новый формат экскурсии понравился всем: и педагогам, и школьникам, и студентам. Так, встреча с ведущим инженером предприятия Глебом Валихиным позволила студентам ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум» познакомиться с разновидностями радиолокационных станций, микроэлектронными технологиями, разработками и достижениями военной техники, совершенствованием процессов выпуска радиоэлектронных систем управления.

- Нам была предоставлена информация о профессиях, - говорит студент группы № 2319 Егор Висков. - Они являются наиболее востребованными на рынке труда; показан уровень технологического развития предприятия и привлекательность работы на производстве. Информация, предложенная предприятием, может служить для нас одним из вариантов для нашего дальнейшего трудоустройства и расширить возможности организации производственной практики.

- Я узнала много об истории этой организации, которая началась 10 октября 1951 года, о том, что за все существование НПО «Стрела» были разработаны и поставлены на снабжение отечественных Вооруженных сил свыше 60 типов образцов военной техники - делится Шарыкина Юлия, ученица 11 класса МБОУ «Центр образования № 7 имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Судейского». Сегодня на предприятии имеется более 2 тысяч единиц специализированного станкового оборудования. За последние годы проведена масштабная модернизация производства и приобретено более 500 станков (с ЧПУ, металлорежущее оборудование). Процесс разработки полностью автоматизирован: документооборот, планирование, подготовка, программы для станков с ЧПУ, нормативно-правовая документация и т. д. Работа на таком предприятии открывает значительные перспективы для его сотрудников. Я считаю, что эта экскурсия - уникальный шанс для нас, учеников 11 класса, ведь профориентация очень важна в нашей жизни, к тому же большинство моих одноклассников хотят связать свою будущую деятельность с технической сферой, а некоторые - конкретно с организацией ПАО «НПО «Стрела». Мне, как будущему специалисту, было интересно ознакомиться с работой предприятия, увидеть оборудование и примеры выпускаемой продукции, пообщаться с сотрудниками. Благодаря «Неделе без турникетов» я и мои одноклассники узнали для себя много полезной информации.

- В ходе видеоэкскурсии наши дети с большим интересом ознакомились с историей и традициями ПАО «НПО «Стрела», а также с особенностями работы разных цехов и отделов. - рассказывает заместитель директора по воспитательной работе МОУ «Грицовский ЦО им. Д. С. Сидорова» Жанна Юрьевна Лазарева. - Ребятам была предоставлена возможность интерактивного общения со специалистами, которые рассказали о продукции предприятия и ответили на интересующие их вопросы. Выбор профессии не минутное дело, он может оказаться самым трудным выбором в жизни школьника, поэтому участие в подобных мероприятиях помогает профессиональному самоопределению в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. Благодарим ПАО «НПО «Стрела» за интересную встречу!

- Я рассматриваю возможность поступления в технический ВУЗ. - поделилась мечтой Малевина Екатерина, ученица 9 «А» класса МОУ «Грицовский ЦО им. Д. С. Сидорова». - На меня произвело большое впечатление все то, что я увидела. Особенно меня заинтересовали комплексы радиоэлектронного вооружения для армии и других силовых структур. Считаю, что учащимся старших классов необходимы мероприятия, в которых наглядно и детально рассказывают о разных профессиональных направлениях, так как у нас остается совсем немного времени для принятия решения.

Формируя кадровый резерв

Онлайн-формат - новая возможность рассказать большому числу учащихся о скрытых от посторонних глаз производствах и востребованных профессиях.

Всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов» получила свое начало еще в 2015 году. И вот уже на протяжении 6 лет дает возможность флагманам промышленности рассказать о своем производстве, чтобы молодежь знакомилась с востребованными на предприятиях инженерно-техническими специальностями при выборе будущей профессии, а работодатели имели возможность формировать кадровый резерв.