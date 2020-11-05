В Туле ищут трех хулиганов, разбивших булыжником камеру видеонаблюдения

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

В Туле продолжаются преступления у подъездов многоквартирных домов. Так, в социальных сетях сдали трех молодых хулиганов, которые разбили камеру видеонаблюдения у одного из подъездов.

Так, взяв большой булыжник в руки, один из молодых людей в куртке с надписью «Полиция», предположительно подросток, встал на лавку и начал разбивать линзу видеокамеры. Однако лицо самого главного вандала и двух его соучастников все таки успело зафиксироваться.

Автор опубликованного поста в группе «Тула Жесть» просит всех, кто узнал хулиганов, связаться с ним. Однако сами туляки советуют ему обратиться к полиции и на законных основаниях найти юношей.