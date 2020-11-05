В Тульской области мужчина задавил собственную жену и протаранил четыре машины

фото: стоп-кадр Фото: соцсети

Вчера, 4 ноября, в социальной сети ВКонтакте появилась шокирующая новость. Предоставив запись с камер видеонаблюдения, один из пабликов рассказал о преступлении, совершенном на задней площадке одного из магазинов в Воскресенске.

Как говорят очевидцы и местные жители, что мужчина на джипе протаранил четыре чужих автомобиля, при этом задавив собственную жену. Горе муж разгонялся на парковке и целенаправленно ехал прямо в чужие авто. В один момент на дорогу выбежала его жена, но его это не остановило и он сбил ее. Через некоторое время он снова разогнался и снова сделал тот же маневр, включая уже упавшую супругу.

фото: стоп-кадр Фото: соцсети

Местные жители утверждают, что женщину погибла. Ее забрали медики и ампутировали обе ноги. Но из-за большой потери крови пострадавшая скончалась. При этом, как говорят жители Воскресенского, сама семья была неблагополучной, а оба супруга имели судимость.

Все те, кто знал женщину, выражают свои соболезнования в интернете.