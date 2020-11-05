В Туле на улице Пузакова неизвестный ограбил пенсионерку Фото: Алексей ФОКИН

Во вторник днем, 3 ноября, в Туле в одном из домов по улице Пузакова произошло преступление. Неизвестный ограбил пенсионерку в одном из подъездов, после чего скоропостижно сбежал.

Случившимся поделились в социальных сетях. Зафиксировали преступление камеры внешнего видеонаблюдения. Судя по записям, видно, что пенсионерку возле подъезда караулил мужчина в медицинской маске. После того, как женщина открыла подъездную дверь своим ключом, злоумышленник зашел вместе с ней. Спустя некоторое время грабитель выбежал из подъезда ми скоропостижно покинул место происшествия, а вслед за ним выбежала и потерпевшая.

Предварительно, мужчина украл у старушки пакет с вещами. Сейчас мужчину разыскивают правоохранители.