Новый «Шанс» для российских аграриев

В Липецкой области открылся завод, который сможет производить 30 % всех необходимых России средств защиты растений

7 октября 2020 года в ОЭЗ ППТ «Липецк» состоялось торжественное открытие завода по производству средств защиты растений «Шанс Энтерпрайз». В строительство завода, продолжавшееся два с половиной года, было инвестировано более 4 млрд руб.

- Инвестированные средства предполагается окупить в течение 10 лет, - рассказал на пресс-конференции президент группы компаний «Шанс» Магомедалим Джавадов. - При благоприятной конъюнктуре рынка и стабильном росте продаж мы сделаем это раньше. Сегодня на предприятии уже работают 208 человек, при выходе на полную мощность планируется, что будет задействовано 350 человек.

Производство будущего

Открытия завода ждали аграрии всех регионов. Ведь продукция «Шанс» хорошо известна сельхозпредприятиям уже более 16 лет. Группа компаний занимает четвертое место в России по объемам реализации СЗР. С пуском завода на Елецкой площадке особой экономической зоны «Липецк» ГК «Шанс» перешла на полный цикл выпуска СЗР: от регистрации новых препаратов до их производства собственными силами и продажи конечным потребителям. Сегодня продуктовая линейка ГК «Шанс» насчитывает 63 высококачественных препарата из всех групп пестицидов и пять видов микроудобрений на основе концентрата морских водорослей с добавлением стимуляторов роста - это полный пакет СЗР от всех видов вредителей для полевых культур, садов и виноградников. До конца текущего года в компании рассчитывают увеличить ассортимент СЗР до 80 позиций, а микроудобрений - до 10. В научно-исследовательском центре (НИЦ) разрабатываются новые смесевые композиции, ведется работа над созданием биологических препаратов для борьбы с грибковыми заболеваниями. Также группа компаний «Шанс» выводит на рынок два уникальных инсектицидных препарата, получившие названия «Шансилин, ВДГ» и «Калина, КС», которые безвредны для пчел.

В строительство завода, продолжавшееся два с половиной года, было инвестировано более 4 млрд руб.

Новый завод планирует экспорт своей продукции на рынки шести стран ближнего зарубежья, в которых в настоящее время закончена регистрация ряда СЗР.

По словам Магомедалима Джавадова, экологическая безопасность нового завода соответствует высоким мировым стандартам. Экологическую чистоту производства обеспечивают современные технологии и построенный на площадке предприятия цех термического обезвреживания отходов. Жидкие побочные продукты проходят специальную очистку и возвращаются в производственный цикл.

Ультрасовременный завод, оснащенный инновационным оборудованием производства мировых лидеров химического машиностроения, обладает годовой мощностью 50 млн литров средств защиты растений (СЗР) самого высшего качества с потенциалом до 100 млн литров в год. Из 20 га площадки, занимаемой заводом, в настоящее время 8 га свободны, а вся инженерная инфраструктура предприятия построена с учетом его дальнейшего расширения.

Масштабный проект

В торжественной церемонии запуска нового производства приняли участие глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов.

- Открытие этого предприятия знаменательно не только для Липецкой области, но и для всей отрасли химических средств защиты растений, – отметил Михаил Иванов. – Данная отрасль активно развивается. Мы надеемся, что благодаря вводу нового предприятия в Елецком районе сможем довести производственную мощность по выпуску химических средств защиты растений до 300 тысяч тонн в год.

Число потребителей продукции «Шанс», несомненно, будет расти: расположение завода в Липецке дает возможность максимально быстро доставлять препараты по всей стране и за рубеж, быстро вносить коррективы в линейку выпускаемых препаратов исходя из природно-климатических условий текущего года и тем самым удовлетворять насущные потребности сельхозпроизводителей.

Войти в ТОП-3

На площадке также присутствовали делегации из различных областей нашей страны. Тульские аграрии во главе с директором регионального представительства ГК «Шанс» Валерием Бурыкиным осмотрелиновый завод (лаборатории, оборудование, цеха по производству СЗР), познакомились с новой линейкой продукции. После экскурсии равнодушных не было. Каждый тульский сельхозпроизводитель был поражен масштабом производства, современным оборудованием и технологиями, которые «Шанс» использует уже сегодня.

- Я давно работаю с региональным представительством ГК «Шанс» - говорит глава фермерского хозяйства из Белева Игорь Сумин. - Наше КФХ среднее, но урожай всегда собираем хороший, и все благодаря своевременному использованию средств защиты растений. Сегодняшнее мероприятие меня просто поразило своим масштабом, и приятно удивил тот факт, что у нас в стране может быть такое инновационное производство, которое соответствует всем мировым стандартам. Продукция от ГК «Шанс» всегда была высокого качества, а теперь я своими глазами увидел, как она производится, на каком оборудовании. Однозначно, сомнений не осталось, что в «Шанс» за качество отвечают.

- Наши партнерские отношения с ГК «Шанс» продолжаются уже больше 10 лет - говорит генеральный директор птицефабрики «Тульская» Марина Ткаченко. - Мы крупная компания, работаем в замкнутом технологическом цикле: от производства племенного и товарного яйца до переработки яйца и мяса птицы. Поэтому для нас очень важны высокие показатели урожайности наших полей. И именно качественные средства защиты от ГК «Шанс» гарантируют такой результат. Сегодня меня больше всего поразило инновационное оборудование, на котором производится продукция компании. И еще один немаловажный момент, что теперь все средства защиты мы, как потребители, сможем покупать по более конкурентной низкой стоимости. Производство «Шанс» находится рядом, буквально в 2-3 шагах от Тульской области и Тулы, а это значит, что логистические расходы минимальны. От запуска нового завода выигрывают все - и производители СЗР, наращивая объемы и качество продукции, и мы, аграрии, получая высокоэффективный товар по привлекательной цене.

Сегодня на предприятии уже работают 208 человек.

- Наше представительство сегодня работает более чем с 260 хозяйствами в Тульском регионе и соседних областях - Рязанской, Московской и Калужской, - говорит директор тульского представительства ГК «Шанс» Валерий Бурыкин. - Это и крупные агрохолдинги, и небольшие КФХ. Но ко всем у нас подход одинаковый. Запуск завода ГК «Шанс» - это отличный старт для дальнейшего развития и укрепления позиций компании как на внутреннем, так и на внешнем рынке производителей СЗР. Но с учетом масштабов завода и конкурентной качественной продукции наша группа компаний планирует в ближайшем будущем войти в тройку лидеров на рынке СЗР в России. «Шанс» планирует продолжать научные изыскания. Научно-исследовательский центр компании работает уже три года, и все препараты, которые будут выпускаться на заводе, два года проверялись в ходе лабораторно-полевых и производственных опытов. В ближайшей перспективе расширение списка хозяйств-партнеров, ведь теперь у нас явное преимущество перед конкурентами: наличие собственного производства и оригинальность препаратов, лабораторные и полевые испытания, а главное - конкурентная цена и быстрая,своевременная поставка CЗР независимо от времени суток. Сопровождение препаратов проводят квалифицированные агрономы на полях агропредприятий. Ежегодное бесплатное обучение руководителей и специалистов хозяйств; совершенствуем систему управления в отрасли, производим подбор новых специалистов.

Завод «Шанс Энтерпрайз» в цифрах:

50 млн литров СЗР в год - мощность завода;

4 млрд рублей составили инвестиции в проект;

350 рабочих мест будет организовано при выходе предприятия на полную мощность;

10 производственных линий позволяют выпускать заявленный объем продукции;

20 га – площадь завода, из которых застроено 12 га, при необходимости расширить производственные и складские мощности возможно на оставленных в резерве для развития предприятия 8 га.

ГК «Шанс»

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