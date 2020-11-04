Коронавирус в Тульской области, последние новости на 4 ноября 2020: 130 заболевших и 93 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 4 ноября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 4 ноября, в Тульской области за минувшие сутки коронавирусов заболело 130 человек. Диагноз подтвердился у жителей Тулы и других районов области. Всего с начала наблюдения в регионе коронавирус был подтвержден у 12 879 человек.

Вместе с тем, с инфекцией за минувшие сутки смогли справится 93 пациента. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19. В общем количестве коронавирус смогли победить 11 091 жителей региона.

Есть и не радостные новости. С подтвержденным “ковидом” скончалось еще два пациента. Общее количество умерших от “короны” составило 429 человек.