Туляки продолжают привозить коронавирус из Турции, Китая и других регионов России Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продолжает ухудшаться эпидобстановка по гриппу и коронавирусу. Так, накрыв второй волной, коронавирусная инфекция была подтверждена у 131 человека, по данным на 3 ноября. Всего же случаев заболеваний в регионе с момента наблюдения установлено свыше 12 тысяч. Продолжают привозить «ковид» и после отдыха за рубежом и других регионах страны.

Как доложил региональный оперштаб, что на прошлой неделе выявлено заболевание у одного жителя Тулы, который вернулся с отечественного курорта. Также коронавирус диагностировали у 12 человек, вернувшихся из Турции, и один отдыхал в Киргизии. При этом многие вернувшиеся с отдыха так и не сдали установленный законом тест на COVID-19, за что и получили штрафы.

В связи с этим, в регионе будет усилен контроль за тестированием въезжающих.