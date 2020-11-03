Волонтеры Новомосковского «Азота» получили награду Президента за участие в акции #МыВместе Фото: материалы пресс-служб

Волонтеры Новомосковского «Азота» получили грамоту и памятную медаль президента РФ В.В. Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».

Медали добровольцам и партнерам акции вручили заместитель председателя правительства - министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев и министр молодежной политики региона Алексей Давлетшин.

Волонтерская деятельность сотрудниками предприятий ЕвроХима в Новомосковске ведется по нескольким направлениям. Фото: материалы пресс-служб

Министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев отметил, что тульские волонтеры пришли на помощь тогда, когда это было необходимо. Поддержали пожилых жителей в очень непростые для всех дни, помогли гражданам, которые вынужденно оказались на карантине и в самоизоляции. «Благодарю вас за бескорыстную работу, сделанную по зову сердца», - сказал Антон Агеев.

Алексей Давлетшин напомнил, что тульские волонтеры оказывали помощь пожилым людям и тем, кто находился на самоизоляции. Они доставляли продукты и лекарства, помогали с оплатой услуг ЖКХ, выносом мусора.

Стоит отметить, что волонтерская деятельность сотрудниками предприятий ЕвроХима в Новомосковске ведется по нескольким направлениям. Так, в апреле 2020 года волонтёры Новомосковского «Азота» совместно с представителями Общероссийского народного фронта передали Новомосковской городской больнице медицинское оборудование: электрокардиограф, пульсоксиметры, ингаляторы и небулайзерные наборы для лечения и диагностики больных с COVID.

А новомосковскому родильному дому и инфекционному отделению больницы волонтерами «Азота» были переданы средства защиты - респираторы и защитные комбинезоны, а также гипохлорит натрия для дезинфекции помещений.

Деятельность компании «ЕвроХим» по борьбе с эпидемией коронавируса одной из лучших по борьбе с эпидемией коронавируса одной из лучших социальных практик в стране. Фото: материалы пресс-служб

Также волонтеры компании ЕвроХим помогли центру социального обслуживания населения города Новомосковска доставить и разгрузить 20 тонн продуктов, предназначенных для тружеников тыла, ветеранов Великой Отечественной войны и малообеспеченных семей города Новомосковска.

В начале июля ЕвроХим помог возобновить работу 10 новомосковским библиотекам, передав им комплект бесконтактных термометров и дезинфицирующую жидкость для рук.

В мае 2020 года Общественная палата России признала деятельность компании «ЕвроХим» по борьбе с эпидемией коронавируса одной из лучших социальных практик в стране.