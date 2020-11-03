Для тульских пенсионеров установили новый прожиточный минимум на 2021 год Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области на законодательном уровне изменили величину прожиточного минимума граждан пенсионного возраста на 2021 год. Губернатор региона внес изменения и подписал закон «О внесении изменения в статью 1 Закона Тульской области «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Тульской области на 2021 год».

Теперь прожиточный минимум для пенсионеров Тульской области составляет 9 997 рублей. В прошлом же году этот минимум был остановлен на сумме в 9 310 рублей.

То есть по сравнению с прошлым годом уровень прожиточного минимума для пенсионеров региона стал выше на 687 рублей.