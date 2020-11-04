5 ноября жители улицы Октябрьская и Карпова в Туле останутся без холодной воды Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 5 ноября, в Туле жители нескольких улиц окажутся без холодной воды. Это будет связано с плановыми ремонтно-восстановительными работами на объектах водоснабжения, об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

Так с 09:00 и до окончания работ подача холодной воды будет ограничена по следующим адресам:

ул. Октябрьская д.д. 250 корп. 1, 250 корп. 2, 307, 301, 300, 296а , 299а, 301а;

ул. Карпова д . д. 103а, 100;

ч/сектор: ул. Октябрьская д.д.287-29.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды.