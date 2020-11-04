С какими словами и настроем вступил в должность новый тренер тульского "Арсенала"? Фото: Алексей ФОКИН

2 ноября тульский «Арсенал» поприветствовал своего нового главного тренера. Эту важную должность занял Дмитрий Парфенов — человек, который стоял у истоков процветания «оружейников» и играл в третьей лиге. Ранее это место занимал Сергей Подпалый, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды в рамках РПЛ.

Дмитрий Парферов выразил благодарность руководителю клуба за доверие.

- Да, ситуация непростая, но это вызов. Тренерская работа – это всегда вызов. Я ребятам уже сказал, что все зависит лишь от нас – от тренеров, руководителей, футболистов. Справимся только сообща, - прокомментировал Парфенов, став главным тренером команды.

Одной из первых для него задач, как отметил Дмитрий, - это не шарахаться, а понять состояние всей команды, установить контакт с каждым игроком за столько короткое время, а также подготовится к предстоящему матчу с «Ротором».

Отметим, что свою тренерскую карьеру Парфенов начал в 2012 году, состоя в штабе юношеской сборной России. Также, в 2012 году же году он стал во главе ивановского «Текстильщика», а в 2015-м занял должность главного тренера «Тосно». Отметим, что в сезоне 2017/18 Дмитрий вывел Ленинградский клуб вперёд, клуб стал обладателем Кубка России. Два последних сезона под руководством Дмитрия развивался екатеринбургский «Урал».