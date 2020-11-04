7 ноября тульский "Арсенал" сыграет с волгоградским "Ротором" Фото: Алексей ФОКИН

В эту субботу, 7 ноября, в Туле на Центрального стадиона пройдет 14 встреча в рамках РПЛ. Так на поле за победу сразятся команды тульского «Арсенала» и волгоградского «Ротора».

Напомним, что пройти на матч смогут только те, кто имеет клубные абонементы. При этом каждый человек должен иметь при себе свой абонемент и средства индивидуальной защиты. Отметим, что в связи с неблагоприятной эпидобстановкой, продажа билетов была прекращена.

Время начала матча: 16:30.