С 3 на 4 ноября тульские музеи примут участие в акции "Ночь искусств" Фото: Алексей ФОКИН

В ночь с 3 по 4 ноября в Туле и области пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств». Так, многие культурные центры и музеи порадуют туляков выставками, лекциями и мастер-классами. Отметим, что большая часть мероприятий пройдет все-таки в онлайн-формате.

Публикуем полный список мероприятий, которые пройдут по области с 3 и 4 ноября.

Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом

3 ноября в 17:00 и 4 ноября в 14:00 — интерактивная лекция «Казанская. Указующая путь».

Вход свободный.

Музей «Тульские древности»

3 ноября с 17:00 до 23:00 виртуальная программа «Искусство объединяет: Русь и Орда»

4 ноября в 12:00 - мастер-класс по геральдике.

4 ноября в 14:00 - лекция «Танковая колонна «Димитрий Донской», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов.

4 ноября в 15:30 - интерактивное занятие «Байки в избе».

На мероприятия обязательна запись по телефону.

Тульский историко-архитектурный музей

3 ноября с 17:00 до 22:00

Дом Крафта - экскурсии по выставке гравюр из частной коллекции «Песок и порох».

Дом Белявского, 1 этаж - экскурсии по «Старой тульской аптеке».

Дом Белявского, 2 этаж - посещение выставки «Медиа после медиа».

Обязательна предварительная запись.

Государственный исторический музей (ГИМ)

3 ноября с 16:00 до 00:40 4 ноября — онлайн-экскурсии по выставке «Реликвии и шедевры Исторического музея» и вечерние прогулки по улице Металлистов и Музейной площади.

Тульский государственный музей оружия

3 ноября с 18:00

Видеотрансляция самых ярких эпизодов Всероссийской акции в Тульском музее оружия в прошлые годы. Оналайн-презентация уникальной коллекции «Царских ружей».

Онлайн-бенефис историка, оружиеведа и краеведа В.В. Глазкова.

Дистанционные мастер-классы «Искусство без границ. Тула ремесленная».

Онлайн-экскурсия по выставке «Южный щит России - к 500-летию Тульского кремля» Музыкальный флешмоб «Тулы яркое многоголосье»

Также, мероприятия пройдут в других культурных учреждениях города:

3 ноября с 20:00 на сайте МАУК «КДС» пройдет трансляции:

- спектакль «Волшебник Изумрудного города» театрального коллектива «Театр без границ» (режиссер Роман Николаев);

- спектакль «Фрида» театра-студии «Мюсли» (режиссёр – Людмила Кацеро);

- отчетный концерт хореографического коллектива «Планета Kids» (руководитель Анна Арефичева).

Тульская областная филармония

3 ноября в 17.00 - концерт-экскурсии «Дом Дворянского собрания»

3 ноября в 18:30 - «ДАЙДЖЕСТ» Биг-Бэнда Губернаторского духового оркестра (дирижёр – Владимир Леер).

3 ноября в 21:00 – выступление мужского вокального ансамбля «Куликово поле» (руководитель — Николай Шульдешов).

Тульское музейное объединение

Акция 3 ноября пройдет в онлайн-формате.

Музей-заповедник И.С.Тургенева лекция о травах, которые растут на знаменитом Бежином лугу.

Мемориальный музей Н.И. Белобородова в режиме онлайн откроет музыкальную гостиную «Прелюдии Эвтерпы в музее»

Богородицкий дворец-музей и парк запустит цикл видеоэкскурсий по экспозиции.

Дом-музей В.В. Вересаева расскажет о роли живописи в жизни и творчестве В.В. Вересаева.

Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник покажет видеоролик «Играют гусли-самогуды»

Музей декоративно-прикладного и современного искусства включит фильм «История одного промысла. Филимоновская игрушка».

Музей «Тульский кремль» проведет виртуальные экскурсии по историко-этнографическому комплексу «Осадные дворы. XVII в.

Музей П.Н. Крылова продемонстрирует видеоэкскурсии цикла «Памятные места Тулы, связанные с П.Н. Крыловым», виртуальные мастер-классы и документальный фильм 1998 года «Никс и Кукры».

Музей командира крейсера «Варяг» проведет литературный вечер «Когда строку диктует чувство…» и виртуальную выставку «В.Ф. Руднев. От гардемарина до контр-адмирала».

Музей «Спасское» им. В.А. Стародубцева покажет видеоролик «Наш Музей», онлайн-экскурсии и мастер-класс по акварельному рисунку.

Выставочный зал организует онлайн-экскурсию по выставке «Искусство навсегда», мастер-классы «Кастом одежды», «Витраж», презентации музейных проектов и трансляцию спектакля театра «Анти» «О чем ты молчишь?».

Тульский областной краеведческий музей проведет:

- интерактивную онлайн-программу «Посиделки на Казанскую»;

- онлайн-викторину «Туляки тем хороши, что все родом от Левши»;

- видео презентацию книги Юлии Юмакс «Баллада о Тульском Кремле»;

- видео выступление коллектива «BOGEMA».

Тульский военно-исторический музей проведет две викторины, цикл мини-лекций «Советское кино о войне. Этапы развития» и виртуальную выставку детского рисунка.

Тульский музей изобразительных искусств:

- викторина «Русские душой»;

- лекция-экскурсия «Сокровища дворянских усадеб»

- творческая мастерская.

Историко-мемориальный музей Демидовых в мультимедийной программе «Единство непохожих. Демидовы»:

- лекция о разных уголках земли, где побывали представители рода Демидовы и оставили свой след в истории.

Музей «Тульские самовары» предоставит:

- цикл публикаций, посвященных истории музея

Музей русского и современного искусства (с.Крапивна):

- лекции об истории русского пейзажа и фарфора.