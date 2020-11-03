С 3 на 4 ноября тульские музеи примут участие в акции "Ночь искусств"
Фото: Алексей ФОКИН
В ночь с 3 по 4 ноября в Туле и области пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств». Так, многие культурные центры и музеи порадуют туляков выставками, лекциями и мастер-классами. Отметим, что большая часть мероприятий пройдет все-таки в онлайн-формате.
Публикуем полный список мероприятий, которые пройдут по области с 3 и 4 ноября.
Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом
3 ноября в 17:00 и 4 ноября в 14:00 — интерактивная лекция «Казанская. Указующая путь».
Вход свободный.
Музей «Тульские древности»
3 ноября с 17:00 до 23:00 виртуальная программа «Искусство объединяет: Русь и Орда»
4 ноября в 12:00 - мастер-класс по геральдике.
4 ноября в 14:00 - лекция «Танковая колонна «Димитрий Донской», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов.
4 ноября в 15:30 - интерактивное занятие «Байки в избе».
На мероприятия обязательна запись по телефону.
Тульский историко-архитектурный музей
3 ноября с 17:00 до 22:00
Дом Крафта - экскурсии по выставке гравюр из частной коллекции «Песок и порох».
Дом Белявского, 1 этаж - экскурсии по «Старой тульской аптеке».
Дом Белявского, 2 этаж - посещение выставки «Медиа после медиа».
Обязательна предварительная запись.
Государственный исторический музей (ГИМ)
3 ноября с 16:00 до 00:40 4 ноября — онлайн-экскурсии по выставке «Реликвии и шедевры Исторического музея» и вечерние прогулки по улице Металлистов и Музейной площади.
Тульский государственный музей оружия
3 ноября с 18:00
Видеотрансляция самых ярких эпизодов Всероссийской акции в Тульском музее оружия в прошлые годы. Оналайн-презентация уникальной коллекции «Царских ружей».
Онлайн-бенефис историка, оружиеведа и краеведа В.В. Глазкова.
Дистанционные мастер-классы «Искусство без границ. Тула ремесленная».
Онлайн-экскурсия по выставке «Южный щит России - к 500-летию Тульского кремля» Музыкальный флешмоб «Тулы яркое многоголосье»
Также, мероприятия пройдут в других культурных учреждениях города:
3 ноября с 20:00 на сайте МАУК «КДС» пройдет трансляции:
- спектакль «Волшебник Изумрудного города» театрального коллектива «Театр без границ» (режиссер Роман Николаев);
- спектакль «Фрида» театра-студии «Мюсли» (режиссёр – Людмила Кацеро);
- отчетный концерт хореографического коллектива «Планета Kids» (руководитель Анна Арефичева).
Тульская областная филармония
3 ноября в 17.00 - концерт-экскурсии «Дом Дворянского собрания»
3 ноября в 18:30 - «ДАЙДЖЕСТ» Биг-Бэнда Губернаторского духового оркестра (дирижёр – Владимир Леер).
3 ноября в 21:00 – выступление мужского вокального ансамбля «Куликово поле» (руководитель — Николай Шульдешов).
Тульское музейное объединение
Акция 3 ноября пройдет в онлайн-формате.
Музей-заповедник И.С.Тургенева лекция о травах, которые растут на знаменитом Бежином лугу.
Мемориальный музей Н.И. Белобородова в режиме онлайн откроет музыкальную гостиную «Прелюдии Эвтерпы в музее»
Богородицкий дворец-музей и парк запустит цикл видеоэкскурсий по экспозиции.
Дом-музей В.В. Вересаева расскажет о роли живописи в жизни и творчестве В.В. Вересаева.
Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник покажет видеоролик «Играют гусли-самогуды»
Музей декоративно-прикладного и современного искусства включит фильм «История одного промысла. Филимоновская игрушка».
Музей «Тульский кремль» проведет виртуальные экскурсии по историко-этнографическому комплексу «Осадные дворы. XVII в.
Музей П.Н. Крылова продемонстрирует видеоэкскурсии цикла «Памятные места Тулы, связанные с П.Н. Крыловым», виртуальные мастер-классы и документальный фильм 1998 года «Никс и Кукры».
Музей командира крейсера «Варяг» проведет литературный вечер «Когда строку диктует чувство…» и виртуальную выставку «В.Ф. Руднев. От гардемарина до контр-адмирала».
Музей «Спасское» им. В.А. Стародубцева покажет видеоролик «Наш Музей», онлайн-экскурсии и мастер-класс по акварельному рисунку.
Выставочный зал организует онлайн-экскурсию по выставке «Искусство навсегда», мастер-классы «Кастом одежды», «Витраж», презентации музейных проектов и трансляцию спектакля театра «Анти» «О чем ты молчишь?».
Тульский областной краеведческий музей проведет:
- интерактивную онлайн-программу «Посиделки на Казанскую»;
- онлайн-викторину «Туляки тем хороши, что все родом от Левши»;
- видео презентацию книги Юлии Юмакс «Баллада о Тульском Кремле»;
- видео выступление коллектива «BOGEMA».
Тульский военно-исторический музей проведет две викторины, цикл мини-лекций «Советское кино о войне. Этапы развития» и виртуальную выставку детского рисунка.
Тульский музей изобразительных искусств:
- викторина «Русские душой»;
- лекция-экскурсия «Сокровища дворянских усадеб»
- творческая мастерская.
Историко-мемориальный музей Демидовых в мультимедийной программе «Единство непохожих. Демидовы»:
- лекция о разных уголках земли, где побывали представители рода Демидовы и оставили свой след в истории.
Музей «Тульские самовары» предоставит:
- цикл публикаций, посвященных истории музея
Музей русского и современного искусства (с.Крапивна):
- лекции об истории русского пейзажа и фарфора.