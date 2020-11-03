Коронавирус в Тульской области, последние новости на 3 ноября 2020: 131 заболевших и 91 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 3 ноября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 3 ноября, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 131 новый случай заболевания коронавирусом. В числе заболевших оказались жители Тулы и области. Всего с начала эпидемии коронавирусом в регионе заболело 12 749 человек.

Вместе с тем с болезнью получилось справиться у 91 жителя региона. О своем выздоровлении они узнали после прихода повторных результатов на COVID-19. В общем количестве от коронавируса вылечились 10 998 жителей Тульской области.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 3 ноября 2020

Есть и печальная статистика. За прошедшие сутки поступили о двух пациентах, которые скончались с подтвержденным коронавирусом. Всего от инфекции в регионе умерло 427 человек.